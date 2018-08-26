Джон Сноу из «Игр престолов» стал героем юбилейного «Ykt Geek Fest»

26 августа в СК «Дохсун» прошел долгожданный фестиваль для любителей популярной культуры «Ykt Geek Fest», который отметил свой пятилетний юбилей в этом году.

Для юбилея своего проекта организаторы постарались на славу, в этом году данный фестиваль был на наш взгляд масштабнее и успешнее, по нашим подсчетам посетило около 5 000 человек.



На мероприятии для посетителей были представлены различные конкурсы – «Лучший стенд», «Лучшее короткометражное кино», «Лучший рисунок», «Лучшее музыкальное видео» и самый любимый зрителями «Лучший косплей». В номинации «Самый маленький косплейщик» победил мальчик Айсен в образе Джона СНОУ из «Игр престолов».



Также прошли различные флешмобы, съемка вилеответа для Дэниела РЕДКЛИФФА, презентация кинофильма «Я люблю тебя, Якутск!», выступления танцевальных и музыкальных групп, дефиле косплееров, рыцарский турнир, продажа тематической атрибутики, автограф-сессия местных авторов комиксов, чемпионаты по компьютерным играм от Федерации киберспорта РС(Я) на приставках PS4 и ретро приставках и многое другое!



Спикерами выступили автор кинокомиксов, иллюстратор Евгений ЯКОВЛЕВ, художник Николай ТУДИМАН, косплеер Полина ВИШНЕВСКАЯ.

Вел фестиваль один из лучших шоуменов города Александр ГОРБУНОВ.

Константин, косплеер:

«Я сегодня в образе героя самурайских легенд. Мне данный персонаж очень нравится, долго готовился к данному фестивалю. Проект очень крутой, спасибо большое организаторам. Это мое первое участие в качестве косплеера, до этого посещал без специального образа».

Полина, посетительница:

«Действительно очень крутой фестиваль! Я очень рада, что такое мероприятие проходит и у нас в Якутске. Среди образов мне больше всего понравился маленький Джон Сноу. Он такой няшка».





Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данного материала Егору ДАВЫДОВУ и Егору МАНДАРОВУ.