Джида, Байбал, Аскалон и другие споют сегодня на благотворительном концерте

Мы уже писали о том, что супруга известного мелодиста, автора многих народных хитов Ивана Аргунова, воспитанница известного ансамбля «Кыталык», директор детского центра, депутат МО «Майя» Мегино-Кангаласского улуса Светлана Аргунова борется с тяжелым недугом.

Сегодня, 13 июня, В КЦ СВФУ состоится благотворительный концерт «Кэрэ санаа ситимэ», где прозвучат песни Ивана Аргунова и других известных авторов в исполнении наших любимых певцов: Джиды, Павла Семенова, Аскалона Павлова, Василия Еремеева, Виталия Очирова, Сарданы Осиповой, Иннокентия Гаврильева- Лэкиэс, Буеккэ Бетуруеп, Сахаи, Александра Бурнашова, Екатерины и Алексея Егоровых, Галины Шахурдиной, Степана Васильева, Кэскил Баишева, Айгылаана.

В программе участвуют друзья и подруги Светланы — все поколения прославленного ансамбля «Кыталык» и члены спортивного танцевального клуба » Калипсо».

Весь сбор от концерта пойдет в поддержку Светланы Александровны, которая сегодня лечится от тяжелого онкологического заболевания в республике Корея. Организаторы концерта, родные и друзья Светланы Аргуновой приглашают на концерт 13 июня в КЦ СВФУ с 19.00 часов.

Билеты спрашивайте в кассе КЦ и по телефонам 89143031661, 89142355421.