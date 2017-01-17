Джеймс Бонд. В Якутии пойман владелец огнестрельной шариковой ручки

В декабре прошлого года в распоряжение сотрудников отделения по наркоконтролю ОМВД России по Нерюнгринскому району поступила оперативная информация о причастности двух местных жителей г.Нерюнгри к хранению и изготовлению наркотических веществ.

Наркополицейскими в ходе проверочных мероприятий были досмотрены 56-летний уроженец Украины и его 40-летняя сожительница, по результатам чего, информация подтвердилась.

Во время обыска квартиры подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли: 2 медицинских шприца, емкостью 5мл., с жидкостью желтого цвета; 5 медицинских шприцов емкостью 10мл., с мазеобразным веществом темного цвета; 35 полимерных свертков с мазеобразным веществом темного цвета, 2 стеклянные банки с жидкостью темного цвета. Изъятые вещества экспертами идентифицированы, как гашишное масло, весом 63,243 гр. и морфин, весом 0,108 гр.

Кроме того, полицейскими в кармане подозреваемого был обнаружен металлический предмет — полная имитация шариковой ручки. Однако, «ручка» имела ударно-спусковой механизм и в нее был вставлен патрон калибра 5,6 мм. Злоумышленник пояснил, что нашел приспособление более 15 лет назад, и перед арестом по разбойному нападению успел спрятать в тайнике. Также у подозреваемого изьято 17 патронов калибра 5,6 мм и 12 мм.

По результатам проведенной баллистической экспертизы, оружие в виде ручки признано огнестрельным.

В отношении подозреваемого, ранее судимого за убийство и разбой, возбуждены уголовные по ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и по ч.2 ст.228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении неоднократно судимой, в том числе, за совершение наркопреступления, сожительницы подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование уголовных дел продолжается.