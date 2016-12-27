ДЮСШ № 1 исполнилось 75 лет!

23 декабря Детская юношеская спортивная школа № 1 отметила 75-летний юбилей. Трудовой коллектив и воспитанников поздравили заместитель главы городского округа «город Якутск» Георгий Михайлов, заместитель министра спорта РС (Я) Марина Захарова, первый заместитель руководителя Управления физической культуры и массового спорта РС (Я) Семен Говоров и другие.

«На заре становления детского спорта, в сложные годы Великой Отечественной войны, и сегодня, в мирное время, перед вами стоят задачи развития массового спорта. Мы видим, что в течение многих лет они успешно реализуются. Сегодня у школы много воспитанников, которые являются надеждой города и республики на российских и международных соревнованиях. Выражаю огромную благодарность тренерам, которые воспитывают спортсменов, патриотов города, республики и страны», — отметил Георгий Михайлов. Он вручил приветственный адрес от имени главы Якутска директору ДЮСШ-1 Владиславу Черову и наградил лучших работников благодарственными письмами Окружной администрации г. Якутска.

От имени министерства спорта Марина Захарова вручила благодарственное письмо Президента РФ В.В. Путина старшему тренеру-преподавателю отделения легкой атлетики ДЮСШ № 1, заслуженному тренеру РС (Я) Петру Нечаеву.

За вклад в развитие физической культуры и спорта нагрудным знаком Министерства спорта РС (Я) «Отличник физической культуры и спорта», почетной грамотой Министерства физической культуры и спорта удостоены члены коллектива.

Юные спортсмены, в свою очередь, провели показательные выступления, чем порадовали и восхитили всех собравшихся гостей, родителей и родственников, пришедших поддержать своих детей.

Отметим, что в этом году детский спорт республики отмечает 75-летний юбилей. В январе 1942 года в г. Якутске была открыта Детская юношеская спортивная школа, ныне ДЮСШ №1 г. Якутска. На заре своего становления школа имела два отделения – лыжное и гимнастическое с охватом около 200 школьников. Сегодня в здании ДЮСШ №1, построенном в 1965 году, дети занимаются баскетболом, боксом, гиревым спортом, легкой атлетикой, мас-рестлингом, северным многоборьем и спортивной гимнастикой.