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Двуязычным детям в Якутии помогает программа «Веселый день дошкольника»

Итоги апробации парциальной программы «Веселый День Дошкольника»

16 марта с.г. в с.Ымыяхтах Намского улуса, на базе Едейской СОШ им. З.П.Саввина, проведен республиканский семинар «Образовательный проект «Веселый день дошкольника». Предпосылки грамотности ребенка в условиях двуязычия в Республике Саха (Якутия)».

С 2015 учебного года в республике под руководством кафедры дошкольного образования АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского- II»  на базе 5 дошкольных образовательных организаций  (МБДОУ «ЦРР-д/с №7 «Остров сокровищ» ГО «город Якутск», МБДОУ «ЦРР-д/с №15 «Северные звездочки» ГО «город Якутск»,  МБДОУ «ЦРР-д/с  «Чуораанчык» с.Ымыяхтах МО «Намский улус», МБДОУ «Детский сад №11 «Чэчир» с.Кептени Усть-Алданского улуса, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Тикси Булунского улуса) прошла апробация учебно-методического комплекта парциальной программы  «Веселый день дошкольника» («ВеДеДо»), разработанной в соответствии с нормативными документами в сфере дошкольного образования и ФГОС дошкольного образования.

В основу парциальной программы положена модель обычного дня, который ребенок дошкольного возраста проживает в детском саду и дома с обычными повседневными делами, а также с развивающая деятельность, которую организуют педагоги и родители без принуждения, на основе синтеза слова и музыки. Программа проекта «ВеДеДо» охватывает все образовательные области ФГОС дошкольного образования, и их содержание предусматривает вариативность организационных форм, с учетом специфики образовательной организации и индивидуальных особенностей развития воспитанников. Помогает в этом Учебно-методический комплект, состоящий из дисков и методических рекомендаций по всем 5 образовательным областям.

Семинар проводился в целях обобщения и распространения передового опыта, повышения престижа труда педагогов дошкольного образования и завершения апробации учебно-методического комплекта «ВеДеДо». На семинаре приняли участие 35 педагогов из Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Булунского районов и города Якутска. Была организована выставка пособий, методических комплектов, наглядных материалов, творчески разработанные педагогами данных садов.

Педагоги детского сада  МБДОУ «ЦРР-детский сад «Чуораанчык» с. Ымыяхтах продемонстрировали практическое внедрение парциальной программы в образовательную деятельность. Воспитанники детского сада и учащиеся начальной школы показали замечательный мюзикл «Ведедоня» в стране веселых цифр» на русском языке  (музыкальный руководитель- Афанасьева Туяра Николаевна). Билингвальное образование на якутском и русском языках успешно реализуется в этом саду именно на основе игр, песен и чудесной музыки.

Почетным гостем семинара стал автор программы «Веселый день дошкольника», композитор Станислав Соломонович Коренблит. На открытии семинара с приветственным словом выступили глава МО Едейский  наслег  Ядреев Семен Владимирович, директор Едейской  СОШ Барашков Анатолий Иванович, из Министерства образования и науки РС (Я) главный специалист отдела общего образования и языковой политики, к.п.н. Никифорова Татьяна Ивановна, зав.кафедрой  дошкольного образования ИРОиПК, куратор проекта, к.п.н. Лебедева Надежда Николаевна, начальник управления образования Намского улуса Готовцева Ольга Герасимовна. В рамках семинара состоялась презентация монографии по итогам апробации «Образовательный проект «Веселый день дошкольника («ВеДеДо»). Предпосылки грамотности ребенка в условиях двуязычия в Республике Саха (Якутия)»  (авторы Коренблит С.С., Арушанова А.Г., Габышева Ф.В., Лебедева Н.Н).

Участники семинара продемонстрировали мастер – классы, обменялись опытом работы,  отметили положительные результаты апробации.

На каждой инновационной площадке систематически проводился мониторинг, который в целом выявил, что при творческом использовании материалов учебно–методических комплектов «Весёлый день дошкольника» в образовательной деятельности дошкольной организации отмечается положительная динамика в повышении компетентности со стороны всех участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, социума.

По данным педагогического мониторинга в группах детей, внедряющих учебно-методический комплекс УМК проекта «ВеДеДо», наблюдается положительная динамика в психологическом состоянии. При прослушивании песен, восприятии содержания, овладения навыками самообслуживания и режимных моментов отмечается возрастание интереса к музыке, музыкальным произведениям, расширение словарного запаса воспитанников. Произведения из комплектов проекта «ВеДеДо» стимулируют собственную активность ребёнка и его разнообразную деятельность в семье и детском саду.

Педагоги детского сада также отмечают, что постепенно стали формироваться и поддерживаться единые требования к организации жизни детей, единые подходы к вопросам воспитания и обучения в условиях семьи и детского сада без психологического принуждения. Отмечается улучшение взаимопонимания, взаимоотношений между родителями и детьми.

Внедрение программы «Весёлый День Дошкольника» в образовательную деятельность позволило на практике реализовать идеологию партнёрства и сотрудничества с семьей, практикоориентирована, и получила одобрение социума.

Подводя итоги работы прошедшего в ДОО Республики Саха (Якутия), семинара, участники признали результаты апробации парциальной программы «Веселый день дошкольника» положительными и рекомендовали для внедрения в работу дошкольных образовательных организаций.

 

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Источник: Отдел по связям с общественностью ИРОиПК
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