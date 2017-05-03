Двукратное увеличение платы за перевозку через Лену не обоснованно!

Председатель Госкомцен РС(Я) Антонина ВИНОКУРОВА совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Семеном ВИНОКУРОВЫМ провели встречу по ситуации, сложившейся на перевозку пассажиров суднами на воздушной подушке. Предприниматели недовольны снижением тарифов на перевозку.

От предпринимателей приняли участие Борис СТРОЕВ, Николай ВЫСОЦКИЙ, Никита БЕЗБОРОДОВ, представляющий их интересы адвокат Егор ХОЛМОГОРОВ, которые обозначили проблемы, возникающие с регулированием тарифов в данной сфере. Они также отметили, что не против регулирования тарифов, но в разумных и оправданных размерах.

Руководители государственной власти выслушали наболевшие вопросы, обязали специалистов Госкомцен РС(Я) и Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) организовать дополнительную хронометраж на месте, детально проработать проблему, посчитать количество рейсов в день, пассажирооборот, время простоя судов, расходы по зимней стоянке судов, расходы на ремонт и техническое обслуживание. В свою очередь, предприниматели согласились предоставить обоснования и документы по расходам на содержание судов на воздушной подушке.

Напомним, правительство РС(Я) в целях социальной защиты населения приняло решение о введении государственного регулирования тарифов в этой сфере. Ранее тарифы не устанавливались, но осуществлялся мониторинг платы граждан за перевозку такими типами судов. Необходимость госрегулирования сейчас вызвана необоснованным резким двукратным увеличением платы за перевозку, что может являться договоренностью перевозчиков.

Тарифы на сегодняшний день установлены и введены с 29 апреля 2017г. в размере 1000 рублей из расчета 1 взрослого пассажира, 500 рублей на ребенка.

В случаях превышения перевозчиком утвержденных тарифов, просим сохранять платежную квитанцию и сообщать в Госкомцен РС(Я) по следующим каналам связи:

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