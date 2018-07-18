Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Покровском тракте

Двухлетний ребенок погиб в ДТП, произошедшем на Покровском тракте Якутска сегодня вечером, 17 июля, передает телеканал «Якутия 24».

«Пьяный водитель на Toyota Caldina с ребенком на переднем сиденье выехал на встречную полосу по Покровскому тракту 5 км и совершил столкновение с Toyota Vista. Ребенок погиб на месте, отец не пострадал. Медицинская помощь потребовалась женщине-водителю второго автомобиля», — сообщил источник в МВД Якутии.