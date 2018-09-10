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10 сентября 2018, 17:10
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Дворовые пьяницы обокрали припаркованную машину

В ОМВД России по Хангаласскому району по факту кражи обратилась 37-летняя местная жительница, которая пояснила, что из бардачка ее автомашины пропали денежные средства в размере 11 300 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий задержан 24-летний уроженец района.

Выяснилось, что молодые люди распивали во дворе заброшенного здания спиртные напитки. В какое-то время один из них увидел, как возле соседнего двора женщина припарковала свою машину. Сказав своему собутыльнику, что он сходит за дополнительным алкоголем, молодой человек решился пойти на противозаконные действия. Злоумышленник разбил окно автомашины, затем он похитил из бардачка денежные средства  в размере 11 300 рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. С слов подозреваемого похищенные деньги он потратил на спиртные напитки.

 

 

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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