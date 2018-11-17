Двое нетрезвых жителей Якутска жестоко избили электрика управляющей компании

Управляющая компания «Прометей+» обратилась в правоохранительные органы после избиения электрика, выехавшего на вызов. Кроме того, ему угрожали убийством. Компания настаивает на возбуждении уголовного дела, сообщили News.Ykt.Ru в управляющей компании.

Отмечается, что инцидент произошел в многоквартирном доме по ул. Петровского 27/1 в пятницу, около 19:30. На электрика напали двое мужчин в нетрезвом состоянии, которые проживают в первом подъезде дома.

Они «нанесли работнику УК два удара кулаком в область живота и грудной клетки, причинив ему физическую боль, несколько минут работник не мог дышать. Пытаясь укрыться от ударов, он позвонил своему коллеге с просьбой помочь», — рассказали в УК.

За все время ожидания подмоги ему постоянно угрожали физической расправой и убийством, добавили в УК. Ранее, по данным «Прометей+», один из предполагаемых правонарушителей «разбил топором окно диспетчерской службы» управляющей компании.

«В связи с этим полагаем, что действия в отношении работника были совершены умышленно. Подав аварийную заявку о возгорании, нападавшие обманным путем заманили электрика в многоквартирный дом для совершения противоправных действий. По указанным обстоятельствам 17 ноября 2018 года управляющая компания «Прометей+» обратилась в прокуратуру и МВД Якутска [с целью] провести проверку и возбудить уголовное дело по признакам статей, предусмотренных ст. 116 и ч. 1 ст. 119 УК РФ», — сообщили в УК.

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