Движение по трассе «Колыма» восстановлено

Сегодня в 15:40 открылось движение на 651 км трассы «Колыма» (Томпонский улус), которое было остановлено ранее из-за размыва дороги.
«Последствия размыва насыпи земляного полотна протяженностью 20 метров ликвидированы, движение осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба управления дорог «Вилюй».
Движение открыто для всех видов транспорта. Перерыв составил около семи часов.
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