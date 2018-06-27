Движение по трассе «Колыма» восстановлено

Сегодня в 15:40 открылось движение на 651 км трассы «Колыма» (Томпонский улус), которое было остановлено ранее из-за размыва дороги. «Последствия размыва насыпи земляного полотна протяженностью 20 метров ликвидированы, движение осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба управления дорог «Вилюй». Движение открыто для всех видов транспорта. Перерыв составил около семи часов. Источник: http://ysia.ru/transport/dvizhenie-po-trasse-kolyma-vosstanovleno/

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