Движение на трассе «Колыма» в Оймяконском улусе затруднено паводком

В связи с поднятием уровня воды в р. Нера, произошёл частичный размыв земляного полотна на 1065-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма» в Оймяконском улусе Якутии, сообщает ФКУ Упрдор «Вилюй».

Движение автотранспорта осуществляется по одной полосе. Сейчас на участке дежурит шесть единиц дорожной техники.

После спада уровня воды в реке дорожники приступят к ликвидации последствий случившегося: выполнят отсыпку земляного полотна и произведут укрепительные работы.