Движение на понтонной переправе автодороги «Вилюй» приостановлено

В связи с поднятием уровня воды р. Малая Ботуобуйа на км 1151 федеральной автомобильной дороги «Вилюй» в Мирнинском районе, дорожники ведут работы по увеличению длины понтонной переправы. Движение по переправе приостановлено до 17:00 23 июля.

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что строительство мостового перехода через реку Малая Ботуобуйа начинается в этом году со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году, и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обслуживанием понтонных переправ.

Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными в зонах ведения работ.