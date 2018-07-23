Движение на понтонной переправе автодороги «Вилюй» приостановлено

В связи с поднятием уровня воды р. Малая Ботуобуйа на км 1151 федеральной автомобильной дороги «Вилюй» в Мирнинском районе, дорожники ведут работы по увеличению длины понтонной переправы. Движение по переправе приостановлено до 17:00 23 июля.
ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что строительство мостового перехода через реку Малая Ботуобуйа начинается в этом году со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году, и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обслуживанием понтонных переправ.
Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными в зонах ведения работ.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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