Движение на автодороге «Колыма» через реку Тый-Сынага восстановлено

На дороге общего пользования «Колыма» восстановлен мост через реку Тый-Сынага. В настоящее время снято ограничение по движению для всех видов автотранспорта.

«В 19-00 по якутскому времени силами ООО «ДЭП №133″ восстановлено движение для всех видов автотранспорта», — сообщили ЯСИА в пресс-службе Минтранса региона.

Напомним, подмыв земляного полотна въезда на мост произошел 17 июля на км 542+512 автотрассы Якутск-Магадан, что привело к полной остановке движения транспортных средств на этом участке.