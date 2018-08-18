Движение через понтон на Малой Ботуобия временно закрыто

В связи с обильными, продолжительными осадками и поднятием уровня воды р. Малая Ботуобия на км 1151 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии, с 10:00 18.08.2018 г. временно закрыто движение по понтонной переправе для всех видов транспорта.

На месте организовано дежурство дорожных служб со специальной дорожной техникой, установлены предупреждающие дорожные знаки. Ведется мониторинг уровня воды р. Малая Ботуобия (в настоящее время уровень воды составляет 2,10 м).