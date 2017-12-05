Двигатель отказал во время полета у самолета АК «Якутия»

Во вторник, 5 декабря в 16 часов 52 минуты в аэропорту Якутска вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании «Якутия» Bombardier Q-300, выполнявший рейс по маршруту «Черский-Якутск», сообщил Якутск.ru источник в аэропорту Якутска.

Сообщатся, что в воздухе у самолета произошел отказ правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение лететь в аэропорт прилета. Спустя час после вылета самолет благополучно совершил посадку. На борту воздушного судна находилось 27 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал.

В настоящее время подробности авиапроисшествия выясняют службы аэропорта и Росавиации. Самолет Bombardier Q-300 эксплуатируется авиакомпанией с 2015 года. Bombardier Dash 8 Q300 – региональный турбовинтовой самолет, представитель семейства Bombardier Q Series.