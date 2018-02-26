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Культура & Образование
26 февраля 2018, 17:50
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Двести якутских школьников стали участниками сборов юнармейского батальона ДОСААФ

При содействии совета ветеранов Росгвардии по Республике Саха (Якутия) проведены сборы юнармейского батальона ДОСААФ.

Порядка двухсот юных жителей города Якутска из шести общеобразовательных средних школ, двух колледжей и допризывная молодежь стали участниками сборов юнармейского батальона регионального отделения ДОСААФ.

Сбор организован воинами-афганцами, ветеранами боевых действий, ветеранами вневедомственной охраны и ОМОН, якутским казачеством, ветеранской организацией территориального управления Росгвардии и представителями силовых структур республики.

Практически весь день на базе регионального отделения ДОСААФ для ребят проводились занятия по группам ГИМСа, «Юный автомобилист», по боевым дисциплинам, в том числе по огневой подготовке. Она включила в себя сборку-разборку автомата Калашникова и снаряжение магазина.  Многие участники, среди которых были и девочки, показали отличный результат, который не под силу оспорить даже опытным мужчинам.

Основным этапом сборов стало открытие музейной экспозиции имени известного якутянина — генерала-майора Леонида Котельникова. Леонид Иванович родился в 1895 году в ямщицкой семье в ныне исчезнувшем селе Нохтуйск Олекминского района Якутии. В начале Великой Отечественной войны он был назначен командиром 1-й дивизии народного ополчения Москвы. В июле этого же года генерал-майор Котельников пропал без вести.

Выставка — итог пятилетней работы поискового отряда «Отважный», которому удалось собрать редкие экспонаты и фотографии героя у него на родине – в Олекминском районе.

Учениками МОБУ СОШ №16 был организован праздничный концерт. Почетной грамотой ДОСААФ награждена Глушакова Анастасия за активную поисковую деятельность.

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Источник:     Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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