«Две звезды» по-якутски: Пары сформированы!

Музыкальный телепроект «Две звезды», организаторами которого являются Национальная Вещательная Компания «Саха» совместно с Сахацирком, вновь рад приветствовать жителей республики. 7 января — это традиционная дата рождественского звездопада. В этот день в самом северном цирке мира Вас ждёт завораживающее шоу самых ярких и талантливых участников. После небольшого перерыва долгожданное шоу в очередной раз зажжёт новые звёзды — новые имена. Данный проект с каждым разом набирает обороты и становится всё популярней и популярней.

Каждый год проект «Две звезды» интригует своих зрителей, кто же из жителей республики будет петь в дуэте со звездой якутской эстрады. Вот и на этот раз список участников сформирован из 12 неповторимых дуэтов:



— Алексей КОНСТАНТИНОВ – преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств «Күн Өркөн», ведущий радиошоу «Эрдэһиттэр» и Майя СЕРГИНА;





— Николай АРХИПОВ – глава МР «Амгинский улус (район)» и Милена БОРИСОВА, Таптыыр Аммам;





— Алексей СОЛОМКИН – заместитель начальника полиции по оперативной работе МУ МВД России «Якутское» и Прасковья БОЯРКИНА;





— Ильяна ПАВЛОВА – актриса Саха театра, ведущая телевизионной программы «Кэрэ кистэлэҥэ» и Семен ЧЕНЯНОВ;





— Ульяна АНТОНОВА – заместитель руководителя Центра Информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства и Петр КУЛАКОВСКИЙ;





— Гея БУРТАХОВА – телерадиоведущая и ЛЭГЭНТЭЙ;

Екатерина Романова — успешный предприниматель, директор сети ресторанов, многодетная мама и Петр БОРИСОВ;



— Анжелика КИРИЛЛИНА – дизайнер, модельер и Юлиана КРИВОШАПКИНА;





— Александр КИМ-КИМЭН — председатель Конституционного суда РС (Я) и Надина ЭЛЬПИС;





— Айаал ЛАЗАРЕВ — участник Олимпийских игр в Рио, чемпион Азии по вольной борьбе 2015 года и Галя ВИНОГРАД;





— Анна СОЛОВЬЕВА — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) и Алена ЯКОВЛЕВА — ДИВА;





— Дмитрий АРГУНОВ, телерадиоведущий, блогер и Санита АЙ.

Как видите, под куполом Государственного цирка им. Марфы и Сергея Расторгуевых соберутся не просто звёзды, а сплетётся целое созвездие! Это и политики, и преподаватели, и спортсмены, и деятели искусств, и журналисты.

Посредством смс – голосования будут определены обладатели приза зрительских симпатий. Ну а главный приз — статуэтку от скульптора Николая ЧОЧЧАСОВА — определит компетентное жюри.

И, конечно же, в этот праздничный рождественский вечер будет много спецэффектов, перевоплощений и сюрпризов. По сложившейся за многие годы традиции вечер открывает дуэт победителей предыдущего сезона. А ими в прошлый раз стали эстрадная певица Лиза ЛАХНО и начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РС/Я/, майор полиции — Евгений МЕДВЕДЕВ. Лирическая песня «Если даже ты уйдёшь» не оставит Вас равнодушными и зарядит на весь вечер, ведь энергетика исполнения невероятна и очень глубока.

Встречайте Рождество вместе с проектом «Две звезды»! Станьте частичкой фееричного шоу и подарите себе сказочное настроение!



Приобретайте билеты в кассе Сахацирка.

В стоимость билета входит рождественская дискотека.

Режиссёр-постановщик проекта — Сергей РАСТОРГУЕВ.