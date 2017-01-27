Две жительницы блокадного Ленинграда живут в Автодорожном округе Якутска

27 января вся страна отмечает годовщину освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.

Это одно из самых значимых событий Великой Отечественной войны, которое навсегда вписано в историю нашей страны, как День воинской славы!

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной осадой в истории. Самоотверженный труд и стойкость духа помогли сделать невозможное — стать преградой на пути безмерной человеческой жестокости.

На территории Автодорожного округа проживают два ветерана, переживших эти страшные события: Эрна Иосифовна ЯКОВЛЕВА и Валентина Константиновна СОЛОВЬЕВА.



Сегодня управление Автодорожного округа и Совет ветеранов Автодорожного округа поздравили наших блокадниц, вручили благодарственные письма и продуктовые наборы от предпринимателей округа.

Всех ветеранов, жителей и тружеников блокадного Ленинграда поздравляем с этим знаменательным днем, который стал частью великой истории! Пусть благодарная память о подвиге ленинградцев сохраняется в сердцах все новых и новых поколений! Крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья вам на долгие годы!