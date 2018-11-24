Две якутянки стали чемпионками мира по мас-рестлингу

В ЦСП «Триумф» продолжились поединки мас-рестлеров.

Встреча за третье место среди женщин в весе 55 кг между Динарой Иманкановой из Кыргызстана и Палачи Бхатт из Индии окончилась победой Динары, которая стала бронзовым призёром чемпионата мира, сообщает ЯСИА.

За ними вышли Регина Муляшева (Узбекистан) и Аида Мишель Диего Арройя из США. Регина Муляшева также легко обыграла американку Арройа и стала призером соревнований.

Наша землячка Наталья Черноградская, победив Шамат Маммадову из Азербайджана со счетом 2:0, стала чемпионкой мира!

В весовой категории 75 кг бронзовыми призерами стали Мамки Кемпинг (Финляндия) и Ирина Заславская (Украина).

В финале в весе 75 кг среди женщин боролись якутянка из сборной России Саина Седалищева и украинка Анастасия Ивченко. Саина дважды вырвала палку у Анастасии и тем самым принесла ещё одну золотую медаль в копилку россиян!

Ванесса Давид (Венгрия) и Олеся Гуреева Узбекистан стали бронзовыми призерами чемпионата среди женщин в весе 85 кг.

Чемпионкой чемпионата стала Яна Васкова (Словакия), в финале победившая Мэри Кейн из Америки.