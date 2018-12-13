Две «Тойоты» столкнулись в Якутске

12 декабря около 8 часов утра в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о столкновении двух автомашин на Окружном шоссе 4 км. возле дома №6 г. Якутска.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Королла Филдер», следуя по Окружной дороге со стороны ул. Дзержинского в сторону ул. Жорницкого при развороте налево, не уступил дорогу автомашине «Тойота Ист», под управлением 31-летнего водителя, в результате чего совершил с ней столкновение, причинив поломки.

В результате ДТП прибывшая на место аварии врачи скорой помощи осмотрела пассажиров автомашины «Тойота Ист», 3-х летнюю девочку которая в момент столкновения сидела на заднем правом пассажирском сиденье не пристегнутым ремнем безопасности, доставила в детское медицинское учреждение, где травм не выявили. А ее мама 28-лет которая в момент ДТП находилась на заднем левом пассажирском сиденье не пристегнутым ремнем безопасности обратилась в медицинское учреждение позже. Врачи после осмотра поставили травмы, рваная ушибленная рана верхней губы, и назначили амбулаторное лечение.

Проведенное медицинское освидетельствование врачом-наркологом НЕ выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По данным фактам ДТП Госавтоинспекцией г. Якутска проводится административное расследование.