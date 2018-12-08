Две скандально известные звезды Инстаграма встретились

Удивительно, но факт! Две скандально известные в Instagram звезды, которым народная молва приписывала противоборство за популярность, встретились. Это Анжелика Протодьяконова и Анжела Власова. Две, надеемся, будущие подруги поехали по магазинам китайского рынка, чтобы купить одинаковую одежду и вместе пообедать.

В истории «Бровастая» смеясь сказала, что Анжеле Власовой принесли еду как в собачьей миске. Ждем продолжения истории двух самых популярных девушек в просторе якутского интернета.