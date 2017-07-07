Две отставки – два назначения

Сегодня, 7 июля глава Республики Саха (Якутия) принял ряд кадровых решений. Своими указами он освободил ДЯГИЛЕВУ Наталию Ивановну от должности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

И тут же назначил ОСИПОВУ Татьяну Матвеевну первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), освободив от должности заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия).

Освободить СЫРОВУ Светлану Анатольевну от должности первого заместителя министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) по собственному желанию.

И назначил ВОЛКОВУ Елену Александровну первым заместителем министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия