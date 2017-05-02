Две опергруппы МЧС вылетели для сопровождения паводка

2 мая из г.Якутска в г.Ленск на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Комиссии по чрезвычайным ситуациям республики. Еще одна оперативная группа выдвинулась из Якутска в Амгинский район.

Основная цель работы оперативных групп – выполнение мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка на территории республики. В состав групп входят сотрудники Главного управления МЧС, Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС(Я), спасатели Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России, Службы спасения Якутии, специалисты-взрывники и представители Якутского управления Гидрометеослужбы. Также в районах в период паводка будут работать специалисты Ленского бассейнового водного управления.

В районах республики будут созданы оперативные штабы по отслеживанию паводковой обстановки, будет организовано круглосуточное дежурство как сотрудников МЧС, так и представителей администраций муниципальных районов и других взаимодействующих структур.

Всего на паводкоопасный период запланирована работа 8 оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и нескольких десятков оперативных групп районных пожарно-спасательных гарнизонов.