Две авиакомпании отказались от полетов в Якутск во время реконструкции полосы

Второй этап реконструкции начнется в 2018 году.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» приведет к приостановке полетов в столицу региона аэробусов крупных российских авиакомпаний. Напомним, второй и третий этап реконструкции начнется в 2018 году. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТАСС.

«Согласно планам реконструкции аэропорта «Якутск», в 2018 году будет реконструироваться взлетно-посадочная полоса, которая будет функционировать на длине 1800 метров. Поэтому крупные авиакомпании S7 и «Аэрофлот» не будут летать в Якутск, так как нет соответствующих самолетов», — сказал руководитель Департамента воздушного транспорта Минтранса республики Алексей Борисов, добавив, что «сейчас длина взлетно-посадочной полосы составляет 3400 метров».

Аэробусы во время реконструкции взлетной полосы не смогут приземлиться в Якутске

Региональная авиакомпания «Якутия» поменяет свои Boeing 737-800 на Boeing 737-700, у которых требования по взлетно-посадочной полосе ниже, и продолжит выполнение рейсов из указанного аэропорта.

Напомним, первый этап реконструкции был начат в 2016 году. До начала реконструкции генеральный директор международного аэропорта «Якутск» Николай Местников говорил о том, уже две компании «Аэрофлот» и «Сибирь» направили официальное письмо в котором сообщили, что по техническим особенностям самолетов не смогут приземляться и взлетать на такой дистанции.