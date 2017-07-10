Дважды «Таежный герой»

Команда Губинского и Строительного округов завоевала Гран-при военно-спортивной игры «Таежный герой».

5-6 июля в Центре первоначальной профессиональной подготовки ведомства МВД состоялась ежегодная военно-спортивная игра «Таежный герой» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Игра проводится шестой год, бессменными организаторами выступают МВД Якутии, Детский (подростковый) центр города Якутска, Окружная администрация города Якутска и административные округа. Участниками игры стали около 300 детей, представляющих команды всех округов города Якутска.



Мероприятие торжественно открыли юные звезды танцевальной группы «Автобус радости». Особый восторг у ребят вызвали показательные выступления кинологической службы, полицейских и спортивной секции «Эскадрон» при взводе МУ МВД России «Якутское», которые показали искусство езды на лошадях.



Большое внимание ребят привлекли мастер-классы по рукопашному бою и выставка оружия Музея МВД Якутии.



С отличным настроением участники игры приступили к этапам соревнований. С каждым годом игра становится интереснее, подростки успешно преодолели эстафету, игры по станциям, квест-игры и многое другое.



По общим итогам чемпионами военно-спортивной игры стали участники общей команды Губинского и Строительного округов, которые завоевали Гран-при.

Поздравляем ребят с победой, которые уже второй год подряд являются лидерами игры «Таежный герой».