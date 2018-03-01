Два журналиста из Якутии стали лауреатами ОНФ

Самых неравнодушных журналистов России наградили на медиа-форуме общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Калининграде. Эксперты ОНФ выбрали из более 5,5 тысяч конкурсных журналистских работ более 500 участников.

«Ключевые участники форума — это победители конкурса журналистских работ фонда ОНФ «Правда и справедливость». Это люди, которые своими статьями, видеорепортажами, постами в интернете смогли опубличить какую-либо проблему, не дали ее замолчать, а где-то и помогли решить», — сказала ТАСС сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Конкурсные работы двух якутских журналистов вошли в число отобранных экспертным составом медиа-форума, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Интересно, что оба наших материала были написаны на экологическую тему. Думаю, что регион с самой большой территорий для административной единицы должен заботиться об окружающей среде. Было приятно, что об экологии думают во многих уголках страны», — делится журналист из Якутии Николай Борисов.

Пятый медиа-форум фронта впервые проходит в Калининграде, и, по признанию участников, эта идея была воспринята с огромным энтузиазмом среди журналистов.

«Мы － как региональные журналисты часто не понимаем, в какой огромной и уникальной стране живем. Калининград — это европейские врата России. Очень познавательно для нас, сравнить жизнь тут и на нашем Дальнем Востоке», － отметила участница форума, якутянка Ирина Романова.

Как отмечают коллеги из регионов России, для них было важно, чтобы труд журналиста имел реальные плоды. Именно поэтому они отмечают вклад медиа-форума ОНФ в общественную жизнь страны.