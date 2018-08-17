Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах

Двое жителей села Улахан-Кюель Верхоянского района пропали при невыясненных обстоятельствах. Календарь в их доме не велся с 11 августа. Одежду одного из пропавших нашли рядом с озером, сообщил телеканалу «Якутия 24» заместитель главы Табалахского наслега Верхоянского района Николай Слепцов.

«Жители дома ежедневно вели календарные отметки, и последняя датируется 11 августа. Домашний скот, собака — все осталось нетронутым. Рядом с озером в местности Эбэ нашли одежду одного из пропавших. Предположительно, он утонул, когда рыбачил», — сказал собеседник телеканала «Якутия 24».

Замглавы сообщил, что поиски продолжаются силами односельчан, друзей. На место происшествия выехали спасатели.

В селе проживает около 1000 жителей.