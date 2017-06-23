Два якутянина попали в кадровый резерв президента России

Владимир ПУТИН одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Главы государства.
От Республики Саха (Якутия) в обновлённый состав президентского кадрового резерва попали два представителя. Это заместитель торгового представителя Российской Федерации в Канаде Валерий МАКСИМОВ и генеральный директор ОАО «Алмазы Анабара» Павел МАРИНЫЧЕВ.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, оба имеют «достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества». Всего в список вошли 134 перспективных управленцев.
Источник: Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы