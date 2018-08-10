Два якутских фильма представят республику на кинофестивале «Окно в Европу»

Два якутских фильма будут показаны на XXVI международном кинофестивале «Окно в Европу». В разных программах заявлены нашумевший фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» и новая картина Татьяны Эверстовой «Замыкание».

Кинофестиваль «Окно в Европу» стартовал в Выборге в 26 раз. От Якутии в четырёх конкурсных программах участвуют два фильма.

Новый фильм Татьяны Эверстовой «Замыкание» покажут в направлении игрового кино, а также в программах «Осенние премьеры» и «Выборгский счёт». Он рассказывает о тяжелой судьбе десятиклассницы Тани, которая разрывается между любовью к матери и ненавистью к отчиму. Картина продолжает биографическую историю дебютной работы режиссёра «Его дочь». Покажут его в кинотеатре «Выборг Палас» 13 августа в 14:30.

В 2016 году её первая картина выиграла на фестивале, а также получила специальный приз жюри «За чистоту и глубину авторского высказывания».

«Царь-птица» Эдуарда Новикова, получившая главный приз 40 Московского международного кинофестиваля, представлена в программе «Выборгский счет». Его показ состоится в кинотеатре «Выборг Палас» 11 августа в 23:00.