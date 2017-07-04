Два якутских борца едут в Индию

7-11 июля на первенстве мира по вольной борьбе среди школьников в г.Дели (Индия) выступят Харысхал Григорьев (46 кг) и Александр Авелов (42 кг).

В этом году у борцов юношеского возраста появился еще один дополнительный международный старт – первенство мира среди школьников, которое пройдет 7-11 июля в индийском городе Дели. Он рангом немного ниже, поэтому по решению тренерского штаба России там выступят вторые номера сборной, то есть серебряные призеры минувшего российского первенства в Иркутске. А первые номера 24-30 июля поедут на первенство Европы среди кадетов в Сараево (Босния и Герцеговина). Те, кто хорошо проявит себя на этих соревнованиях, могут претендовать также на участие в первенстве мира среди кадетов, которое пройдет 4-10 сентября в Афинах. Так что у борцов-юношей в нынешнем сезоне сразу три крупных старта.

К «миру» изначально готовился серебряный призер первенства РФ Харысхал Григорьев (46 кг, Сунтар), но в последний момент к нему добавился еще один представитель якутской школы борьбы Александр Авелов (УОР-Нюрба), завоевавший бронзу на российском ковре в весе 42 кг. Дело в том, что второй номер этой категории Гусейн Газалиев (Москва-Дагестан) по неизвестным причинам отказался от поездки в Дели. Таким образом, победитель МСИ “Дети Азии-2016” Александр Авелов получил очередной шанс проявить себя на международной арене. Вместе с якутскими борцами в Индию вылетят их личные тренеры – Будимир Яковлев (А.Авелов) и Николай Данилов (Х.Григорьев).

А вот уроженец села Танда Усть-Алданского улуса, воспитанник Детско-юношеской спортивной школы №3 г.Якутска им. В.П.Керемясова, победитель первенства РФ в весе 42 кг Егор Вензель готовится к участию в первенстве Европы. Егор будет выступать на европейском ковре (24-30 июля) под руководством Прокопия Иванова и Владислава Андреева.