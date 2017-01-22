Два улуса в новогодние каникулы спешно и тайно провели мутные торги

Лучшим временем для распиливания бюджетных средств в особо крупных размерах являются праздничные каникулы, приходит к выводу SakhaNews, ознакомившись с несколькими аукционами. Тем более, что в праздничные дни последние несколько лет сайт госзакупок вообще не открывается в связи с техническими работами. И это известно всем, кто имеет хоть мало-мальское отношение к госзакупкам. Не стали исключением и нынешние каникулы, когда на сайте проводились работы. И вот, два улуса – Намский и Среднеколымский объявили аукционы под занавес года, и завершили в самом начале нынешнего. В результате, потенциальные участники торгов просто не смогли подать заявку по техническим причинам, а организаторы торгов в такой ситуации, ничтоже сумняшеся, определили победителей.

Так, чиновники Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» МО «Намский улус» (директор — Григорий ГУЛЯЕВ) под занавес уходящего года, а именно 30 декабря 2016, с 16:30 до 19:26, объявили три аукциона на общую сумму более 640 млн рублей и сроком окончания подачи заявок 17 января 2017 года. Источником финансирования стали государственный и муниципальный бюджеты.

В частности, объявлены аукционы на строительство дороги «Подъезд к с Хатас Намского улуса от республиканской автодороги «Борогон на участке музей-заповедник «Дружба»- с.Хатас (280 млн. руб.), строительство автомобильной дороги «Ергелях-Хонгор-Биэ» (263 млн. руб.), строительство муниципальных детских садов (103 млн. руб.).

Из-за регламентных работ на сайте госзакупок, с 30 декабря 2016 по 8 января 2017 года размещенная документация трёх аукционов была недоступна для потенциальных участников, продолжает издание.

Тогда как согласно закону о госзакупках, аукционная документация должна быть доступна для ознакомления не менее чем 15 дней (до окончания срока подачи заявок).

Подобное нарушение, ограничивающее конкуренцию и право участников закупки на изучение документации, подготовку заявок на участие в аукционах, привело к тому, что от строительных организаций Якутии, Москвы, Башкортостана, Сочи в Управление антимонопольной службы по Якутии сразу после новогодних праздников поступило восемь жалоб.

Стремясь ограничить количество потенциальных участников, чиновники Намского района, как указано в жалобах, допустили ряд иных нарушений закона, в том числе необоснованно укрупнили предметы некоторых аукционов.

Так, в аукционной документации на строительство муниципальных детских садов в один лот объединено выполнение работ в трех населенных пунктах, расположенных в разных частях Намского улуса: с.Хонгор-Бие, с.Бютяй-Юрдя, с.Сыгыннах. Помимо этого установлен одновременный срок исполнения контракта по двум из трёх объектов. Тем самым исключена возможность участия в аукционе организаций, заинтересованных в выполнении строительных работ только в одном населённом пункте, а также ограничен доступ к участию в аукционе субъектов малого и среднего предпринимательства, так как необоснованное укрупнение предмета контракта привело к значительному размеру обеспечения заявки (более 1 млн рублей) и исполнения контракта (более 10 млн).

Таким образом, укрупнение лота влечет за собой ограничение конкуренции при проведении торгов ввиду сокращения числа хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в аукционе, и приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Благодаря поступившим жалобам с 18 января намские аукционы приостановлены решением Управления ФАС по Якутии до их окончательного рассмотрения.

Однако некоторым чиновникам всё же удаётся втихую и без последствий провести формальные торги, итогом которых становится желанный единственный участник и он же — победитель.

Так, главой Среднеколымского района СЛЕПЦОВЫМ Е.М. 30 декабря 2016 года объявлено о запросе предложений на «Выполнение первой очереди работ по капитальному ремонту 16-ти квартирных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Среднеколымск, ул.Николаева, 34/4 корпус 1; ул.Николаева, 34/ 4 корпус 2; Николаева, 34/3; ул.Николаева, 34/8.

Начальная цена составила 16 361 885, 58 руб. за счёт средств местного бюджета.

Срок окончания подачи заявок был установлен до 10 часов утра 9 января 2017 года, то есть он заканчивался в первые часы первого рабочего дня после окончания новогодних каникул. В итоге потенциальные участники вообще были лишены возможности изучить документацию и тем более подготовить заявку.

Как результат, в запросе предложений приняла участие только одна заявка — от ООО «Норд Инжиниринг», которая и была объявлена победителем с ценой 16 361 885,43 руб., снизившейся, как мы видим, в результате конкурентных процедур на … 15 копеек.

Такие мутные муниципальные аукционы прошли в Якутии на стыке старого и нового годов.

Читайте статью полностью: http://www.1sn.ru/183127.html