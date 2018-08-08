Два страшных ДТП произошло в Якутии: пострадали 10 человек

7 августа около 12 часов 30 минут на 19-м километре ФАД «Колыма» в Магино-Кангаласском районе произошло столкновение автомашин Тойота Хайс и УАЗ Хантер: 30-летний водитель микроавтобуса, следуя со стороны г. Нерюнгри и въезжая на паромную переправу, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с российским внедорожником.

В результате ДТП в травматологическое отделение ГБУ «Мегино-Кангаласского ЦРБ» с. Майя поступила пассажирка а/м Тойота Хайс 1957 г.р.: у нее диагностировали множественные переломы ног и ушибы. Женщина сидела на переднем пассажирском сидении и, со слов, была пристегнута ремнем безопасности.

В ту же больницу была доставлены еще одна пассажирка 1989 г.р. микроавтобуса с черепно-мозговой травмой и ушибами, также за медицинской помощью обратился и 55-летний пассажир автомашины УАЗ: в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности и при столкновении попросту вылетел из машины, вследствие чего и получил травмы.

Со слов водителя автомашины Тойота Хайс, он вез семерых пассажиров со стороны Нерюнгри в Якутск (собирал их по пути следования). Мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но разрешения на перевозку пассажиров не имеет.

По факту ДТП проводится административное расследование, которое установит все причины и обстоятельства происшествия.

В этот же день около 17 часов в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 1139 км. ФАД «Лена» произошло ДТП, имеются пострадавшие.

По предварительным данным установлено, что водитель 1938 г.р., управляя автомашиной УАЗ-3303, не предоставив преимущество встречной автомашине «Мазда Бонго», совершил с ней столкновение. В результате ДТП пострадали 7 человек с обеих машин, в том числе – оба водителя. В числе пострадавших – двое несовершеннолетних 2008 г.р. и 2011 г.р.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств, в первую очередь, выбирать оптимальную скорость движения, достаточную для экстренной остановки в случае возникновения опасности на дороге. Кроме того, необходимо уделять особое внимание при проезде перекрестков, а так же въезды и выезды на прилегающие территории. При совершении маневра «поворот налево» необходимо оценить расстояние приближающегося транспортного средства, его примерную скорость и, только убедившись в безопасности маневра, продолжить движение.