Два современных реанимобиля получил центр медицины катастроф Якутии

3 декабря республиканский центр медицины катастроф получил новые реанимобили класса «В».

«Машины оборудованы так, что в них прямо на ходу можно стабилизировать состояние пострадавшего, предотвратить потерю крови и провести интенсивную терапию», — говорится в сообщении центра.

Приобретенные реанимобили должны снизить бюджетные расходы на санитарную авиацию, эвакуацию пациентов из ближайших центральных районов и заречных улусов.

«Реанимобили будут привлечены в качестве средств осуществления ликвидаций чрезвычайных ситуаций и их последствий как альтернативный транспорт при отсутствии метеоусловий для воздушного транспорта, а также для медицинского обеспечения региональных и городских мероприятий», — отметили в центре.

Средства на приобретение реанимобилей выделило министерство здравоохранения республики.