Два пьяных водителя было поймано во время рейда ГАИ

Госавтоинспекцией Якутска проведено рейдовое мероприятие. Во время рейда поймано два водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Количество ДТП на дорогах Якутска растет с каждым днем. Так, с 10 по 20 июля зарегистрировано 51 ДТП, в результате которого пострадало 19 граждан, в том числе и несовершеннолетние дети и погибло 2 участника дорожного движения.

В связи со сложившейся сложной оперативной обстановкой на дорогах города Якутска за минувшие выходные Госавтоинспекцией г. Якутска было проведено рейдовое мероприятие направленное на профилактику дорожно – транспортных происшествий.

За время проведения рейда составлено 34 административного материала это:

— управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления т/с;

— управление т/с, не зарегистрированным в установленном порядке;

— нарушение правил применения ремней безопасности;

— управление т/с, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных т/с;

— несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности граждан;

— управление т/с при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация т/с запрещена;

— эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.

На рейдовом мероприятии приняли участие внештатные сотрудники полиции, члены молодежной общественной организации «Молодая гвардия».