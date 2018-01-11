Два подельника по пути в ночной клуб украли «Наташу»

В дежурную часть столичной полиции обратился владелец транспортного средства, который сообщил, что в ночное время суток со двора частного дома по ул. Песчаной было похищено авто-одеяло.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установили личности злоумышленников. Ими оказались ранее судимые 20-летние уроженцы Анабарского и Мегино-Кангаласского районов.

Выяснилось, что молодые люди, в один из вечеров решили посетить ночное заведение. Отсутствие денежных средств на развлечение их не остановило, добыть их они решили преступным путем. Злоумышленники решили совершить кражу чего-либо ценного невдалеке от ночного клуба. По пути по ул. Песчаной, заглядывали во дворы частных домов и в одном из них заметили автомобиль, накрытый портативным одеялом. Похитив его, скрылись. Однако сбыть похищенное им не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».