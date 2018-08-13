Два лесных пожара тушат 96 парашютистов

По оперативным данным на утро 13 августа в республике ведутся работы по тушению 2 лесных пожаров на общей площади 170 га. Из них:

— действующий 1 лесной пожар в Намском районе на общей площади 80 га.

— локализован 1 лесной пожар в Нюрбинском районе на общей площади 90 га.

В тушении задействовано 100 человек, из них 96 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, 4 работника службы наземной охраны лесов и 6 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона 2018 года проведены работы по тушению 167 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 109 287,29 га, сообщается на сайте Департамента по лесвным отношениям Якутии.