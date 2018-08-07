Два лесных пожара тушат в Якутии

Два лесных пожара действуют в Верхоянском и Нюрбинском районах Якутии, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Департамент по лесным отношениям республики.

«По оперативным данным на утро 7 августа в республике ведутся работы по тушению двух лесных пожаров на общей площади 77 га. Из них в Нюрбинском районе один пожар на общей площади 35 га, в Верхоянском районе один пожар на общей площади 42 га», — говорится в сводке.

В тушении задействованы 63 человек, из них 25 парашютистов-пожарных, четыре работника службы наземной охраны лесов, 20 арендаторов, 14 привлеченный из числа местного населения и три единицы техники.

С начала пожароопасного сезона 2018 года проведены работы по тушению 165 лесных пожара на площади, пройденной огнем 109 134,79 га.