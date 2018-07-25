Два лесных пожара продолжают действовать на территории Намского района

Два пожара действует в Намском районе, на территории ответственности «Авиалесоохраны». Их общая площадь составляет: 6 тысяч 150 гектаров, передает телеканал «Якутия 24».

По словам старшего летчика-наблюдателя Якутского отделения ГБУ «Лесоохрана» Святослава Колесова, работы затруднены, так как «24 пожар» действует на участке старойгари, что мешает полноценно работать тракторам МТЗ.

«Сейчас дополнительно туда будет отправлен трактор ДТ-75 для полного опахиванияэтого участка», — сказал он.

Всего на тушении пожара задействовано более 200 человек, которые раскиданы по группам в разных частях пожаров. Также помимо тушения ведется постояннй мониторинг ситуации.