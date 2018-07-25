АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Гроза
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.07.2018, 17:10
Республика
Два лесных пожара продолжают действовать на территории Намского района
25.07.2018, 16:55
Республика
26 июля в Мегино-Кангаласском улусе предстоят временные ограничения электроснабжения
25.07.2018, 16:45
Республика
Эксклюзив
Встречи в новом формате: дискуссионные площадки дают возможность быть услышанными
25.07.2018, 16:35
Экология
Климатическая «бомба» для планеты зреет в Арктике?
25.07.2018, 16:25
Финансы
Резонанс
ЦБ подал иск о банкротстве лишившегося лицензии якутского банка «Таатта»
25.07.2018, 16:17
Политика
Эксклюзив
Претендент на пост главы Якутии снял свою кандидатуру с выборов
25.07.2018, 16:10
Спорт
В Якутске пройдет чемпионат республики по пляжному волейболу
25.07.2018, 15:55
Происшествия
У самолета Ан-24, направлявшегося из Якутска в Батагай, отказал двигатель
25.07.2018, 15:45
Культура & Образование
Программа лояльности ЯГСХА: Поступай выгодно!
25.07.2018, 15:35
Происшествия
За полгода в Якутии семь человек отравились некачественной рыбой, трое скончались
25.07.2018, 15:25
Культура & Образование
Айсен Николаев присудил гранты для поддержки инновационных проектов
25.07.2018, 15:15
Происшествия
Видео
В Якутске уничтожили 4,5 тысячи «одноруких бандитов»
25.07.2018, 15:05
Экономика
Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 
25.07.2018, 14:55
Политика
На площадке «Единой России» в Якутске обсудили пенсионную реформу
25.07.2018, 14:45
Столица
Новый водозабор откроется в октябре
25.07.2018, 14:35
Экология
В Якутии искусственные дожди помогли в тушении лесных пожаров
25.07.2018, 14:20
Происшествия
Реконструкция ВПП аэропорта Якутска стала причиной задержки багажа — АК «Якутия»
25.07.2018, 14:10
Происшествия
Человек с ограниченными возможностями здоровья сломал таз в стоматологии Якутска
25.07.2018, 13:30
Общество
От каких мужчин точно не стоит уходить
25.07.2018, 13:18
Общество
Эксклюзив
Якутская Агата Кристи представляет свою девятую книгу
25.07.2018, 13:15
Общество
Резонанс
Предложения Якутии учтены: Госдума приняла во втором чтении законопроект об изучении родных языков
25.07.2018, 13:00
Желток
Фотофакт
Волшебный образ якутской хомусистки
25.07.2018, 12:49
Происшествия
В Якутии трудного подростка отправили в закрытое спецучреждение
25.07.2018, 12:30
Политика
Избиратели смогут проголосовать по месту нахождения
25.07.2018, 12:20
Столица
Власти Якутска взяли на контроль восстановление электроснабжения в городе
25.07.2018, 12:20
Финансы
РСХБ и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB
25.07.2018, 12:10
Общество
Назначен заместитель прокурора Якутии
25.07.2018, 12:00
Происшествия
Муж с женой во время ссоры порвали друг другу паспорта
25.07.2018, 11:46
Желток
Эксклюзив
Известный журналист застрял в лифте
25.07.2018, 11:43
Культура & Образование
Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане
25.07.2018, 11:34
Общество
Экстра
Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии
25.07.2018, 11:29
Финансы
Розничный кредитный портфель ВТБ на Сахалине вырос на 40% с начала года
25.07.2018, 11:17
Экономика
Теплоэнергетики проведут «День потребителя» в Алданском районе
25.07.2018, 11:06
Происшествия
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах
25.07.2018, 11:04
Общество
ЦИК Якутии открыл «горячую» телефонную линию
25.07.2018, 10:51
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение Якутска
25.07.2018, 10:49
Политика
В Якутии рассмотрены предложения по реализации майского указа Президента России
25.07.2018, 10:40
Происшествия
14 лесных пожаров действуют в Якутии
25.07.2018, 10:30
Культура & Образование
В Якутии найден коралл возрастом около 350 миллионов лет!
25.07.2018, 10:23
Происшествия
Резонанс
Блэкаут произошел в Якутске и двух улусах
25.07.2018, 10:20
Происшествия
Вода не торопится уходить из Аргахтаха
25.07.2018, 10:12
Происшествия
Экстра
В Якутске произошло массовое отключение электричества
25.07.2018, 10:10
Общество
В Москве прошло торжественное собрание, посвященное заслугам председателя совета министров ЯАССР
25.07.2018, 10:06
Экономика
А был ли сговор? О нефтяных картелях, выборах и Трампе
25.07.2018, 9:50
Общество
Награждены первостроители Якутии
25.07.2018, 9:40
Общество
Айсен Николаев возглавил попечительский совет якутского РГО
25.07.2018, 9:30
Финансы
Резонанс
Крах «Таатты»: Управляющий Нацбанка о ликвидации регионального банка
25.07.2018, 9:30
Экономика
Путин одобрил новый мегамост. Не якутский
25.07.2018, 9:20
Происшествия
Гоп-стоп: В Якутске молодчики отобрали у прохожего сумку с деньгами
25.07.2018, 9:10
Красота & Здоровье
«Краса Вселенной» отменяет выход в купальниках и приглашает девушек Якутии к участию
25.07.2018, 9:00
Происшествия
На окраине Якутска сгорела дача
25.07.2018, 2:14
Политика
Экстра
Конец бесплатизации госСМИ
25.07.2018, 1:56
Экономика
Анонс
Марианна Андреева: Узнайте, чтобы процветать!
25.07.2018, 0:23
Общество
Сегодня день рождения журналистов
24.07.2018, 22:27
Республика
На понтонной переправе автодороги А-331 «Вилюй» временно организована перевозка автомобилей
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
24.07.2018, 18:48
Столица
Город Якутск готовится к празднованию Дня рождения!
24.07.2018, 18:47
Республика
Пляжный волейбол в Алдане: как это было
24.07.2018, 18:05
Республика
Якутия поздравила Псков с 1115-летием
24.07.2018, 18:02
Политика
Резонанс
На выборах Ил Дархана появился новый кандидат: в ЦИК поданы документы
24.07.2018, 17:55
Экономика
Не забудьте передать показания приборов учета!
24.07.2018, 17:45
Экология
Лесной пожар на территории ресурсного резервата «Белоозерский» ликвидирован
24.07.2018, 17:35
Экономика
25 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
24.07.2018, 17:25
Столица
Фонтан на площади Орджоникидзе станет еще ярче и красивее
24.07.2018, 17:21
Экология
Эксклюзив
В Якутии медведи стали чаще тревожить людей
24.07.2018, 17:15
Происшествия
«Кладовая Олекмы» обвиняется в самовольном захвате земли
24.07.2018, 17:12
Республика
Объявление
Сегодня предпоследний день приема заявок на льготную аренду жилья!
24.07.2018, 17:08
Желток
Фотофакт
Красавица Ольга Думанская
24.07.2018, 17:05
Экономика
Инвесткредит Водоканалу Якутска не отразится на тарифах на воду
24.07.2018, 17:05
Политика
Резонанс
Айсен Николаев подал документы на регистрацию на пост главы Якутии
24.07.2018, 17:03
Политика
Резонанс
Александр Саввинов получил удостоверение кандидата на пост мэра Якутска
24.07.2018, 16:55
Сахалыы
Азия дуолан бухатыыра Айаал Лазарев туһунан кинигэ сүрэхтэннэ
Архив новостей
Республика
25 июля 2018, 17:10
36

Два лесных пожара продолжают действовать на территории Намского района

Два пожара действует в Намском районе, на территории ответственности «Авиалесоохраны». Их общая площадь составляет: 6 тысяч 150 гектаров, передает телеканал «Якутия 24».

По словам старшего летчика-наблюдателя Якутского отделения ГБУ «Лесоохрана» Святослава Колесова, работы затруднены, так как «24 пожар» действует на участке старойгари, что мешает полноценно работать тракторам МТЗ.

«Сейчас дополнительно туда будет отправлен трактор ДТ-75 для полного опахиванияэтого участка», — сказал он.

Всего на тушении пожара задействовано более 200 человек, которые раскиданы по группам в разных частях пожаров. Также помимо тушения ведется постояннй мониторинг ситуации.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/dva-lesnyix-pozhara-prodolzhayut-dejstvovat-na-territorii-namskogo-rajona
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 18:29
Политика
Эксклюзив
Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал
20.07.2018, 19:26
Общество
Резонанс
Народный депутат подал документы на должность мэра Якутска
19.07.2018, 12:31
Политика
Экстра
Семен Винокуров освобожден от должности министра
20.07.2018, 10:30
Происшествия
Экстра
Самолет совершил жесткую посадку в Якутии
19.07.2018, 10:57
Общество
«Единая Россия» продолжит работу над совершенствованием механизмов обеспечения жильем детей-сирот
19.07.2018, 18:00
Общество
Как проходит кризис среднего возраста у мужчин
23.07.2018, 9:29
Происшествия
В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут
20.07.2018, 16:09
Желток
Эксклюзив
Новое увлечение якутского политика
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Республика
25.07.2018

Встречи в новом формате: дискуссионные площадки дают возможность быть услышанными

Экономика
25.07.2018

Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 

Общество
25.07.2018

Назначен заместитель прокурора Якутии

Эксклюзив
Желток
25.07.2018

Известный журналист застрял в лифте

Культура & Образование
25.07.2018

Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане

Экстра
Общество
25.07.2018

Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии

Происшествия
25.07.2018

Энергетики восстановили электроснабжение Якутска

Культура & Образование
25.07.2018

В Якутии найден коралл возрастом около 350 миллионов лет!