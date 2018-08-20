Два года спустя: чем закончился скандал с участием ректора СВФУ?

Якутский городской суд (Республика Саха (Якутия):
Дело № 2-14903/2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об оставлении искового заявления без рассмотрения
г. Якутск «01» декабря 2016 года
Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Кычкиной Н.А., при секретаре Ребровой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке подготовки к судебном разбирательству гражданское дело по иску МихайловойЕ.И. к редакции информационного портала «Вести Якутия» о защите чести, достоинства, деловой репутации,
у с т а н о в и л :
Истец обратился в суд с иском к ответчику о защите чести, достоинства, деловой репутации, указывая, что ____ 2016 года в ___ мин. на сайте ___, ___ в сети Интернет ответчиком, который является его учредителем, был размещена статья под названием ___ где были распространены не соответствующие действительности сведения о Михайловой Евгении Исаевне, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, а именно: «небезызвестная Е. Михайлова , ___ СВФУ , член ___ сумела организовать у себя целый «цех по производству» подписных листов А.Б.».
На подготовку дела, назначенную на 24 ноября 2016г. в 11ч.10м., подготовку дела, отложенную на 01 декабря 2016г. в 14ч.10м. истец, представитель истца, надлежаще извещенные о времени и месте судебного заседания не явились, причину неявки суду не сообщили.
Ответчик извещался о дате судебного заседания, не явился.
Ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие сторон в суд не поступило.
Изучив материалы дела, суд считает необходимым оставить исковое заявление без рассмотрения в связи с повторной неявкой сторон.
В соответствии со ст. 222 ГПК РФ суд оставляет исковое заявление без рассмотрения в случае, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.
При таких обстоятельствах, суд считает, что имеются все основания для оставления заявления без рассмотрения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 222, 224—225 ГПК РФ, суд
Исковое заявление Михайловой Е.И. к редакции информационного портала «Вести Якутия» о защите чести, достоинства, деловой репутации -оставить без рассмотрения.
Разъяснить истцу, что после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, истец вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке. Также суд по ходатайству истца отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения, если истец представит доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.
Судья Н.А. Кычкина