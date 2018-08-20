Два года спустя: чем закончился скандал с участием ректора СВФУ?

Якутский городской суд (Республика Саха (Якутия):

Дело № 2-14903/2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об оставлении искового заявления без рассмотрения

г. Якутск «01» декабря 2016 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Кычкиной Н.А., при секретаре Ребровой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке подготовки к судебном разбирательству гражданское дело по иску МихайловойЕ.И. к редакции информационного портала «Вести Якутия» о защите чести, достоинства, деловой репутации,

у с т а н о в и л :

Истец обратился в суд с иском к ответчику о защите чести, достоинства, деловой репутации, указывая, что ____ 2016 года в ___ мин. на сайте ___, ___ в сети Интернет ответчиком, который является его учредителем, был размещена статья под названием ___ где были распространены не соответствующие действительности сведения о Михайловой Евгении Исаевне, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, а именно: «небезызвестная Е. Михайлова , ___ СВФУ , член ___ сумела организовать у себя целый «цех по производству» подписных листов А.Б.».

На подготовку дела, назначенную на 24 ноября 2016г. в 11ч.10м., подготовку дела, отложенную на 01 декабря 2016г. в 14ч.10м. истец, представитель истца, надлежаще извещенные о времени и месте судебного заседания не явились, причину неявки суду не сообщили.

Ответчик извещался о дате судебного заседания, не явился.

Ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие сторон в суд не поступило.

Изучив материалы дела, суд считает необходимым оставить исковое заявление без рассмотрения в связи с повторной неявкой сторон.

В соответствии со ст. 222 ГПК РФ суд оставляет исковое заявление без рассмотрения в случае, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.

При таких обстоятельствах, суд считает, что имеются все основания для оставления заявления без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 222, 224—225 ГПК РФ, суд

о п р е д е л и л :

Михайловой

Исковое заявлениеЕ.И. к редакции информационного портала «Вести Якутия» о защите чести, достоинства, деловой репутации -оставить без рассмотрения.

Разъяснить истцу, что после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, истец вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке. Также суд по ходатайству истца отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения, если истец представит доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.

Судья Н.А. Кычкина