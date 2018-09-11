Два «брата-акробата» похитили блок сигарет

В отделение МВД России по Амгинскому району по факту кражи обратился 35-летний местный житель. Мужчина сообщил, что обнаружил взломанный замок на входной двери своего дома. Все ценные вещи, в том числе дорогостоящая цифровая техника были на месте, но хозяин дома обнаружил пропажу 20 пачек сигарет.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции задержаны двое братьев 22-х и 24 лет. Оба ранее судимые.

Установлено, что подозреваемые подошли к дому потерпевшего, которого знали для того, чтобы попросить пачку сигарет. Обнаружив, что на двери висит замок, старший из братьев подкинул идею взломать его и тайно проникнуть в дом. Замок был взломан при помощи лома.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Похищенные пачки сигарет они сбыли.