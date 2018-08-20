Два большегруза столкнулись на мосту возле Мирного

Два большегрузных автомобиля столкнулись на мосту через ручей Кюэллээх в 29 километрах от Мирного. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Якутия 24».

ДТП произошло сегодня, 20 августа, примерно в 12:40 на республиканской автодороге «Анабар». Столкнулись «КАМАЗ» и «Вольво». Российский большегруз и контейнер сошли с дороги в реку.

По предварительным данным известно, что пострадавших и погибших нет.

Проводятся работы по извлечению большегруза и контейнера из ручья. Причина и виновник ДТП устанавливаются.