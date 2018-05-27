Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге

24 мая в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации в Санкт-Петербурге прошел творческий вечер литератора и журналиста Виктора ЧЕРВИНСКОГО, посвященный Дню славянской письменности и культуры. На встречу с поэтом-якутянином пришли алмазники, работники института «Якутнипроалмаз», геологи, врачи, давние поклонники его таланта.

В активе члена Союза писателей России и Союза журналистов России Виктора Червинского девять книг стихов и прозы, и в этот день состоялась презентация новой книги литератора — «Избранное».

За плечами Виктора Червинского опыт работы учителем истории в школе в Мирном и рабочим в Иреляхской геофизической экспедиции, службы в армии в Забайкалье. Он трудился редактором газеты «Мирнинский рабочий» и еженедельника «Диалог» в городе Северске Томской области, журналистом в газетах «Утро Петербурга» и «Томский вестник», заведующим отделом культуры в Мирном и Северске, побывал чиновником, руководителем пресс-службы в Смольном и трудится сейчас в сфере культуры. С 2007 года живет в Санкт-Петербурге.

На вечере гости посмотрели фильм филиала НВК «Саха» «Вдохновлённые лирой», посвященный творчеству Виктора Червинского. Услышали композицию на хомусе в исполнении студента 2 курса СПбУГА Саргылаана СОФРОНОВА и совсем «свежее» стихотворение о хомусе.

На презентации новой книги «Избранное» звучало много стихов автора о республике, Мирном и Петербурге, лирика и пародии, ответы на вопросы литератора. Также выступали другие участники встречи, автор книги раздавал автографы, гости тепло вспоминали годы работы в Якутии за чаепитием.

В ходе презентации прозвучали ранние и более поздние стихи из последних книг автора и еще неопубликованные стихи. Особое место в творчестве Виктора Червинского отводится, конечно, Якутии и городу Мирному, где он прожил тридцать лет. Немало стихотворений посвящено городу Санкт-Петербургу, с которым тоже связана интересная часть жизни литератора и России.

Автор рассказал о некоторых малоизвестных страницах своей биографии, поделился воспоминаниями о своих журналистских встречах с некоторыми известными персонами: политиками Владимиром ЖИРИНОВСКИМ и Александром ЛЕБЕДЕМ, поэтами Евгением ЕВТУШЕНКО и Риммой КАЗАКОВОЙ, режиссерами Владимиром МЕНЬШОВЫМ и Никитой МИХАЛКОВЫМ, актерами Еленой ДРАПЕКО и Станиславом САДАЛЬСКИМ, певцами Иосифом КОБЗОНОМ и Юрием ШЕВЧУКОМ, которым автор посвятил целый ряд остроумных эпиграмм.

Каждое произведение Виктора Георгиевича сопровождалось аплодисментами. Поэтический вечер в преддверии юбилея члена Союза писателей России и Санкт-Петербургского и Якутского Союза журналистов Виктора Червинского завершился на душевной ноте, оставив у всех участников самые теплые воспоминания.