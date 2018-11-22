Душа хора Филармонии Якутии поговорила со своими слушателями через музыку

21 ноября в концертном зале Детской Школы Искусств состоялся концерт камерной хоровой музыки «И душа с душою говорит» в исполнении Симфонического хора Государственной Филармонии Якутии под управлением Людмилы ШУМИЛОВОЙ. Концертмейстер — Надежда КИСЕЛЕВА.

Каждое произведение в программе вечера были тщательно подобрано, чтобы на музыку отзывались самые тонкие струнки души слушателя. В исполнении хора звучала музыка из разных эпох от И. Баха до Р. Паулса. В том числе немало сочинений композиторов — наших современников и более того, соотечественников. Ведь любому человеку особенно близка музыка родной земли: «Фонтан у Бахчисарайского дворца» В. Власова, «Незнакомка» Ю. Фалика, «Хвалите имя Господне» А. Смирнова, «Верую» А. Флярковского, «Всего-то навсего» И. Денисовой, «Выхожу один я на дорогу» Е. Шашиной, «Вокализ» Р .Паулса. «Верни мне музыку» А. Бабаджаняна, «Мама» В. Гаврилина, «Сахар был сладок» Э. Фельтермейстера, «Полонез «Прощание с родиной» М. Огинского, «Сахам Сирин Халлаана» К .Герасимова, «Мама» В. Индигирского. Многие произведения знакомые и любимые публикой, удивили своим новым звучанием в неожиданных обработках и музыкальных решениях.

Хор исполнял песни с прекрасной, проникновенной музыкой, на слова великих поэтов как: А. С. Пушки н, М. Ю. Лермонтов, А. Блок, А. Вознесенский, Л. Мартынов и другие… Через ювелирное исполнение, слушатели чувствовали, что дирижер Людмила Шумилова и ее коллектив ценят и возносят каждое слово, передавая голосом, еле уловимые перемены настроения и трепет текстов великих авторов. Концертмейстер Надежда Киселева использует все возможности своего инструмента, её музыкальное сопровождение с импровизациями отличается творческим эмоциональным подходом к каждой песне, вдохновляя весь коллектив.

Концерт «И душа с душою говорит» стал особенным для слушателей и для самих музыкантов. Название говорит само за себя. Лучшей наградой является единение со слушателями, когда музыка , льющая из души исполнителя откликается горячими слезами, трогательной улыбкой или задержанным дыханием, когда не можешь даже пошевелиться, чтобы не нарушить это волшебное оцепенение… Каждый нашел в этом концерте музыку,

которая затронула именно его сердце. «Не смогла сдержать слезы на «Мама» Гаврилина…», «По коже бежали мурашки когда хор резко переходил на piano (тихо)…», «дыхание перехватило в самом начале и отпустило только в конце…», — признаются люди из зрительного зала. Очень приятно, что «И душа с душою говорит» собрал полный зал тех, чья душа готова на диалог, готова чувствовать музыку и тексты авторов, чье творчество воззывает к очищению, к благородству, к любви и стремлению к свету.

В завершении концерта хор в едином порыве исполнил «Как прекрасен этот мир» Д. Тухманова на слова В. Харитонова, еще раз напоминая, что мир вокруг нас прекрасен! Пусть музыка в нашей душе звучит и всегда ведет нас вперед!