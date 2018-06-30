Духовой оркестр ВШМ в Артеке

В марте 2018 года детский духовой оркестр Высшей школы музыки РС (Я) им. В. А. Босикова принял участие в отборочном туре Всероссийского конкурса – фестиваля духовых оркестров.

04 апреля 2018 г. экспертная комиссия Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах духовое общество им. Валерия Халилова провело прослушивание конкурсных видеозаписей и наш детский коллектив под руководством заслуженного артиста РС(Я), профессора Высшей школы музыки РС(Я) А. Э. Кузьмина с численностью 35 детей отобран комиссией для участия в III туре творческой смене-фестиваля «Серебряные трубы Черноморья» в Международном детском центре «Артек».

Огромная честь для наших детей быть участниками столь важного проекта в лучшем детском лагере «Артек», выступить в составе большого сводного оркестра – это высокая оценка деятельности Высшей школы музыки РС(Я). Активное участие детей в жизни оркестра выводит их на совершенно другой уровень восприятия жизни, тем самым формируя в них активную жизненную позицию.

В числе прошедших и отобранных оркестров заслуженный коллектив Курганской области Духовой оркестр «Академия», Образцовый детский духовой оркестр МБУ ДО «Ставоровская ДМШ», Образцовый духовой оркестр «RHYTHM BAND», Сводный детский духовой оркестр «Балакиревцы России» г. Москва, Детско-юношеский духовой оркестр «Варяг», Концертный духовой оркестр г. Москвы им. М. И. Табакова, Духовой оркестр Алапаевской ДШИ им. П. И. Чайковского и др.

В течение 2-х месяцев детский духовой оркестр готовился к важному мероприятию под руководством Александра Кузьмина и Павла Васьковского – главного дирижера Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко.

Всеми организационными вопросами руководил А. И. Цеп, который очень внимательно работал с регионами, оказал огромную помощь во всех вопросах организации поездки, за что искренне благодарны Анатолию Ивановичу!

И вот дети в Артеке!

Команда наших детей носит имя В. М. Халилова, девиз: «Знает весь музыкальный свет – Команде Халилова равных нет!»

22 июня наш детский оркестр выступил на «Артек-Арене» в мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби. 15 оркестров из разных регионов страны почтили память погибших в Великой отечественной войне. В их исполнении прозвучали «Священная война» А. Александрова, «Адажио» В. Халилова, «Прощание славянки» В. Агапкина.

Впереди еще много работы.

26 июня смотр духовых оркестров, каждый коллектив показывает свою программу. Детский духовой оркестр ВШМ исполнит «Марш Радуга» В. Халилова, «Попурри на тему якутских песен» А. Малышева, а в дефиле исполнят «Якутский марш» А. Шавелкина», р.н.п. «Калинка»

3 июля участие в Детском кинофестивале «Алые паруса», где нашему оркестру дали честь выступить отдельным сольным концертом перед участниками кинофестиваля!

5 июля – съемка каналов «Культура», НТВ, 1 канала России.

Детям предстоит уникальная возможность участия в мастер – классах, марш – парадах, дефиле в составе большого сводного оркестра под руководством дирижера Президентского оркестра РФ Евгения Никитина.

Организатор конкурса – фестиваля М. А. Брызгалов – Президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество», заслуженный деятель искусств РФ.

Программа «Серебряные трубы Черноморья» призвана оказать содействие талантливым и одаренным детям в развитии их особых способностей, профессиональному самооопределению.