ДТП: выпивоха посадила школьника за руль

17 мая в Мегино-Кангаласском районе на спуске дороги ведущей в с. Павловск несовершеннолетний водитель- ученик 6 класса Павловской СОШ, управляя трактором Т-16, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Позже выяснилось, что до совершения ДТП 52-летняя жительница с. Павловск попросила соседских детей помочь загрузить мусор на трактор, а затем вывезти его на свалку. Сначала за руль села сама соседка, при этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения ( недопитую бутылку водки она припрятала под сиденье трактора). На обратном пути пьяная женщина за руль посадила … 13-летнего подростка. Школьник не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся в момент автоаварии в кузове трактора, получил травму – открытый перелом ноги и в состоянии травматического шока 1 степени был госпитализирован в местную больницу.

По факту ДТП ведется проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортными средствами – не «детское» дело и может привести к трагическим последствиям. Ведь и в этом случае лишь счастливая случайность уберегла подростков от гибели. А соседка- выпивоха, подбившая школьника сесть за руль ради решения своих бытовых проблем, похоже, в полной мере не осознает возможных последствий своих, по сути, преступных действий. Но, собственно, чего можно ждать от чужой тетки?

Родители должны внушать своим подрастающим сыновьям, что любое транспортное средство – это источник повышенной опасности, и что для управления скутером, трактором, автомобилем нужно пройти курс обучения, получить водительское удостоверение, определенный опыт вождения. Напомним, что всего несколько дней назад в Якутске погиб ученик одной из столичный школ, севший без ведома взрослых за руль иномарки и попавший ДТП. Уважаемые родители, будем ждать новых трагедий?