ДТП возле Табаги: перевернулся грузовик

В соцсетях распространяется фотография, сделанная возле спуска с горы у села Табага, где перевернулся грузовик.
На место ДТП прибыла «скорая помощь» и сотрудники ГИБДД. Подробности будут сообщены позднее.
Источник: @crimyakutia_ru
|Курс ЦБ
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В соцсетях распространяется фотография, сделанная возле спуска с горы у села Табага, где перевернулся грузовик.
На место ДТП прибыла «скорая помощь» и сотрудники ГИБДД. Подробности будут сообщены позднее.
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