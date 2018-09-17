ДТП возле Табаги: перевернулся грузовик

В соцсетях распространяется фотография, сделанная возле спуска с горы у села Табага, где перевернулся грузовик. На место ДТП прибыла «скорая помощь» и сотрудники ГИБДД. Подробности будут сообщены позднее. View this post on Instagram ⚠️На спуске с Табагинской горы перевернулся грузовик A post shared by КРИМЯКУТИЯ (@crimyakutia_ru) on Sep 17, 2018 at 12:43am PDT Источник: @crimyakutia_ru

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