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Происшествия
3 июня 2017, 17:42
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ДТП вдоль ВСТО: Госпитализированы шестеро

Как ранее сообщалось, сегодня, в 10:38 на участке автодороги в 90 км от г. Олекминск в сторону Алданского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным установлено, что водитель большегрузной автомашины марки “Урал-вахта” двигался вдоль газопроводной ветки и при спуске, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание большегруза на правую сторону. В салоне автомашины в это время находилось 29 человек.
В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Саха (Якутия).
Установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло на вдольтрассововом проезде ВСТО. Водитель автомашины “Урал-вахта” был трезв.
Как сообщили с места происшествия, шестеро пассажиров, получившие телесные повреждения различной степени тяжести, были доставлены в центральную больницу г. Олекминск. Их состояние оценивается как стабильное.
Проверка продолжается.

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Источник: Пресс-служба МВД Республики Саха (Якутия).
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