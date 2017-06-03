ДТП вдоль ВСТО: Госпитализированы шестеро

Как ранее сообщалось, сегодня, в 10:38 на участке автодороги в 90 км от г. Олекминск в сторону Алданского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным установлено, что водитель большегрузной автомашины марки “Урал-вахта” двигался вдоль газопроводной ветки и при спуске, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание большегруза на правую сторону. В салоне автомашины в это время находилось 29 человек.

В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Саха (Якутия).

Установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло на вдольтрассововом проезде ВСТО. Водитель автомашины “Урал-вахта” был трезв.

Как сообщили с места происшествия, шестеро пассажиров, получившие телесные повреждения различной степени тяжести, были доставлены в центральную больницу г. Олекминск. Их состояние оценивается как стабильное.

Проверка продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД Республики Саха (Якутия).