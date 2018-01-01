ДТП в Татте из-за табуна лошадей. Пострадал ребенок

31 декабря уже минувшего года, около пяти часов вечера на 229 километре федеральной автодороги «Колыма» в Таттинском районе возле села Черкех водитель автомашины УАЗ-220695, пытаясь объехать табун лошадей, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате происшествия 15-летняя пассажирка получила закрытый перелом ключицы. В момент ДТП находилась на переднем сидении, была пристегнута ремнем безопасности. comments powered by HyperComments Источник: Пропаганда УГИБДД МВД по РС (Якутия)

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