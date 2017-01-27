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ДТП в центре Якутска
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Фотофакт
Пикет в Якутске в поддержку арестованного главы Нюрбинского улуса
27.01.2017, 15:59
Происшествия
Задержан подозреваемый в офисных кражах
27.01.2017, 15:51
Экономика
Налоговая служба: Пояснения представляются в электронной форме по ТКС
27.01.2017, 15:41
Политика
Александр Ноговицын о XVI съезде партии Единая Россия
27.01.2017, 14:34
Столица
В выходные дни в Якутске и пригородах пройдут массовые проверки!
27.01.2017, 14:14
Экономика
Газовики из улусов прошли обучение на семинаре
27.01.2017, 13:01
Культура & Образование
Эксклюзив
Автором «саундтрека» из «Брат-2» оказался якутянин!
27.01.2017, 12:38
Политика
ЕР назвала своего кандидата на выборы главы Екюндю
27.01.2017, 12:36
Красота & Здоровье
Экстра
Скоро лицензированный конкурс «Миссис Якутия» — 2017!
27.01.2017, 12:36
Происшествия
В Якутске мужчине подбросили 6 кг. ртути
27.01.2017, 12:28
Республика
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
27.01.2017, 12:27
Столица
Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Якутске
27.01.2017, 12:23
Футуролог
Дата: 1822-й — год рождения первой Думы Якутска
27.01.2017, 12:06
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Резонанс
Целевой фонд будущих поколений: Чокурдахский рыбзавод могли поджечь умышленно
27.01.2017, 11:56
Республика
Эксклюзив
Бюджет Вилюйского улуса принят
27.01.2017, 11:45
Политика
Сегодня день рождения руководителей Центризбиркома, депутата и главы
27.01.2017, 11:27
Политика
Айсен Николаев: На съезде были предложены решения ключевых вопросов благоустройства городов
27.01.2017, 10:18
Спорт
Спортсмен из Якутии завоевал Золотую медаль!
27.01.2017, 10:12
Политика
Гаврил Корякин: Единая Россия намерена твердо выполнить свои предвыборные обещания
27.01.2017, 10:10
Общество
Сергей Ларионов принял участие на слушаниях о перспективах развития водного транспорта
27.01.2017, 9:50
Культура & Образование
Феодосия Габышева встретилась с работниками образования Таттинского улуса
27.01.2017, 9:29
Происшествия
В Якутии главу наслега наказали за ленивого сотрудника?
27.01.2017, 9:21
Общество
Фотофакт
Известный юрист Якутии награжден медалью судебной системы России
27.01.2017, 9:00
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
26.01.2017, 23:58
Политика
Эксклюзив
Резонанс
ШОК! Новый якутский министр работал на Пентагон?
26.01.2017, 18:24
Экономика
Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе Хонуу-Соболох
26.01.2017, 18:22
Экономика
Дальневосточный гектар. Якутяне берут землю под жилье, подсобное хозяйство, для охоты и рыбалки, для организации туризма
26.01.2017, 18:19
Экономика
Срочный набор соискателей для трудоустройства на «Таас-Юрях Нефтегаздобыча»
26.01.2017, 17:57
Происшествия
Скандал
Директор-депутат открывал частную фирму-двойник Чокурдахского рыбзавода!
26.01.2017, 17:39
Происшествия
Серийный угонщик пойман
26.01.2017, 17:25
Экономика
Якутскэнерго требует ответственности за энергообъекты
26.01.2017, 16:56
Общество
Якутия — наименее криминогенный субъект России
26.01.2017, 16:47
Политика
Александр Саввинов: Доверие надо подтверждать!
26.01.2017, 16:42
Происшествия
Экстра
Суд продлил срок ареста бывшему заместителю мэра Якутска
26.01.2017, 16:34
Республика
В Оленекском улусе Сахаэнерго возводит электростанцию с мощностью какой не было с советского времени
26.01.2017, 16:10
Экология
В Амгинском улусе незаконно добыли двух лосей
26.01.2017, 15:56
Экономика
35% средней стоимости жилья восполнят молодым семьям Якутии
26.01.2017, 15:44
Происшествия
Экстра
По депутатскому запросу Тумусова Генпрокуратура взяла на контроль дело главы Попова
26.01.2017, 15:43
Экономика
Взносы на капремонт – залог комфорта и безопасности жильцов
26.01.2017, 15:37
Культура & Образование
Книга о легендарной женщине-дирижере Февронии Баишевой
26.01.2017, 15:23
Культура & Образование
Размышления Владимира Индигирского об отчёте министерства культуры и духовного развития
26.01.2017, 15:21
Происшествия
Будьте внимательны: махинации с сувенирными купюрами «Банка приколов»
26.01.2017, 15:06
Культура & Образование
7 февраля состоится диктант на знание якутского языка
26.01.2017, 14:44
Столица
Республиканскому техникуму-интернату реабилитации инвалидов исполняется 70 лет
26.01.2017, 14:24
Общество
Гражданская оборона населения в современных условиях приобрела другую цель
26.01.2017, 14:13
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Валерий Халилов и Якутия
26.01.2017, 14:10
Красота & Здоровье
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Руководитель управления здравоохранения Якутска назначена на новый пост
26.01.2017, 14:00
Общество
Якутские полицейские вернулись из Северного Кавказа
26.01.2017, 13:20
Экология
Экстра
Авиакеросин разлит в озеро при доставке из Жатая в аэропорт. Факт пытались скрыть
26.01.2017, 12:52
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Профессор Г.Г. Макаров – крупный исследователь истории революции 1917 г. и гражданской войны в Якутии
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Утверждая добро и человечность
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В Якутии перед судом предстанут подозеваемые в растлении детей
26.01.2017, 12:13
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Требуется правовая оценка строительным подрядам в Вилюйском улусе
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Сегодня день рождения примадонны и музейного работника
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Историк Казарян: в Оймяконе Полюс холода… фальсифицирован
26.01.2017, 10:07
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Матвеева Людмила Ильинична. Не стираются память и традиции
26.01.2017, 9:27
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Малоэнергичный Штыров сдает позиции
25.01.2017, 23:43
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95-летний ветеран Второй мировой войны Афанасий Данилов
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Дата в истории: Они приняли свой гимн и флаг. О тунгусском восстании
25.01.2017, 23:33
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В Алдане инвалидов и пенсионеров обучают компьютерной грамоте
25.01.2017, 23:03
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Владимир Балынец — абсолютный победитель Всероссийских соревнований
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В Нюрбе организуют пикет в поддержку главы Попова
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Проект «Инвестиционная среда» на тему «Высокие технологии: вызовы и возможности»
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Более 3 тысяч человек и 400 лошадей задействуют в съемках картины «Тыгын Дархан»
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Происшествия
27 января 2017, 16:17
267
ДТП в центре Якутска
Сегодня, 27 января произошло дорожно-транспортное происшествие в центре Якутска.
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Источник:
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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