ДТП: Сырдах растет, а регулирование дороги прежнее

3 февраля в 18 часов 35 минут в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступила информация о наезде на пешехода на 23 км Намского тракта. Немедленно на место ДТП выехали бригада скорой помощи и автопатруль ДПС.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Надя», следуя со стороны пос. Тулагино в направлении г. Якутска, совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате наезда пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи.

Как показало медицинское освидетельствование 27-летний автомобилист был трезв, его стаж вождения составляет 6 лет. Позже мужчина пояснил, что ехал со скоростью 45 км/ч. и, проехав примерно 100 метров от пешеходного перехода, который был обозначен соответствующими знаками, внезапно увидел, как из темноты на дорогу вышел человек. Избежать наезда водитель не смог.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, уличное освещение на этом участке дороги отсутствует.

Дело передано в следственные органы, которые установят обстоятельства и причины автоаварии.

В связи с расширением территории пос. Сырдах в последние годы строительство жилых домов начало вестись по обеим сторонам дороги, которая со временем стала проходить через сам населенный пункт. Ранее поселок располагался лишь по одну сторону Намского тракта. В связи с чем Госавтоинспекция г. Якутска в ближайшее время поднимет вопрос перед собственниками дорог об изменении схемы организации дорожного движения, в частности установки дополнительных дорожных знаков ограничения максимальной скорости движения и строительства линии уличного освещения.

Водителям ГИБДД рекомендует соблюдать безопасную скорость движения, которая позволит в случае возникновения опасности или изменения дорожной ситуации остановить транспортное средство.

Пешеходам напоминаем, что дорогу необходимо переходить только в установленных местах – на пешеходных переходах, предварительно убедившись, что автомобили уступают дорогу. При движении в темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде, которые сделают вас заметными на темной дороге.

Источник: Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»